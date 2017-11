Topman ProRail: Rem niet af voor iemand die hond uitlaat langs spoor

Vakbond: "Té makkelijk'' om te zeggen niet afremmen



Wim Eilert van de Vakbond voor rijdend personeel VVMC vindt het 'té makkelijk' om te zeggen dat machinisten niet zo snel moeten afremmen. ,,Veel machinisten hebben meegemaakt dat iemand iemand zich voor de trein wierp om een eind aan zijn of haar leven te maken. Voor een machinist is het op snelheid moeilijk om te zien of iemand zijn hond aan het uitlaten is of dat die zich met heel andere dingen bezighoudt.''



Een machinist reageert daarop volgens Eilert in een reflex. ,,Mensen moeten zich realiseren dat een machinist ervan kan schrikken als iemand langs het spoor loopt. Niemand wil iemand onder zijn trein hebben. Blijf gewoon weg langs het spoor, ga ergens anders je hondje uitlaten.''



Het varieert volgens de VVMC-bestuurder erg van machinist tot machinist hoe vaak zij hebben meegemaakt dat iemand voor de trein springt. ,,Gisteren sprak ik een machinist die al 30 jaar bij het spoor werkt en nog nooit een springer voor zijn trein heeft gehad, maar mijn directe collega heeft dat al achttien keer meegemaakt. Het is verschrikkelijk voor de slachtoffers en de nabestaanden, maar zulke incidenten hebben ook een enorme impact op machinisten. Er zijn mensen die het een plekje kunnen geven, maar er zijn er ook die daardoor helemaal afknappen op de trein.''