Topman Rabobank spreekt zich uit over gebrek aan betaalbare woningen, maar verhuurt zelf illegaal een huis

chaletdrama Ernstig zieke vader stapt uit leven na gezins­moord: 'Hij wilde zijn laatste jaren in Nederland uitzitten’

9 april De 57-jarige Ruud M. die in februari zijn vrouw en 23-jarige zoon Tom om het leven bracht op een vakantiepark in België, heeft zichzelf in de gevangenis van het leven beroofd. De Limburgse vader werd vanochtend dood in zijn cel gevonden, bevestigen zijn twee advocaten. M. zou vandaag overgeleverd worden naar België. ,,Dat was, in combinatie met de gebeurtenissen en zijn gezondheid, waarschijnlijk de druppel die de emmer deed overlopen”, zegt advocaat Hans Valkenborg tegen deze site.