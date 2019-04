Topzeilster én wereldkampioen Marit Bouwmeester was ‘niet goed genoeg om de top te bereiken’

videoZeilster Marit Bouwmeester (31) deed alles om de top te bereiken en ging door toen anderen er niet meer in geloofden. In de vierde aflevering van FIT… Met Arie Boomsma traint de presentator mee met de loodzware training van de Olympische kampioene. ,,Ik doe alles om die titel te winnen.’’

Met een grote glimlach ontvangt Marit Arie in haar speciaal ingerichte sportschool in het Nationaal Topzeilcentrum in Den Haag. Nederlands succesvolste zeilster word je niet zomaar, daarvoor traint de Friezin kei- en keihard. ,,Elke keer realiseer ik me dat ik gewoon stappen moet zetten en beter moet worden om de beste te blijven.’’ Deze mentaliteit werpt z’n vruchten af: tijdens de Olympische Zomerspelen in 2016 is het haar gelukt om sinds 80 jaar weer een gouden medaille voor Nederland te winnen in een zeilboot.

Haar topsportcarrière kent de nodige hobbels. Marit spendeerde vier jaar lang, driehonderd dagen per jaar, in het buitenland ter voorbereiding op de Spelen van 2012, waar ze uiteindelijk de zilveren plak behaalt. Na deze bijzonder intensieve periode liet haar toenmalige coach echter weten dat ze niet goed genoeg was en ging er vandoor. ,,Van mijn 16e tot mijn 24e heb ik met hem gewerkt, en dat is echt zo’n periode dat je nog gevormd wordt. Ik kende hem beter dan mijn eigen vader.’’

Quote Ik heb 14 tot 16 maanden in Rio gewoond om het water te bestuderen Op 14-jarige leeftijd besloot Marit dat ze een gouden medaille wilde winnen op de Olympische Spelen. Zelfs een coach die haar in het heetst van de strijd verliet, een stukgelopen relatie en een trainingspartner die een andere weg insloeg, stonden deze droom niet in de weg. ,,Het is eigenlijk best wel gemeen als mensen zeggen dat je niet kan bereiken wat je wil. Want ik denk dat als je iets leuk vindt en je wil er hard voor werken, dat je dan alles kan bereiken wat je wil.’’

In deze aflevering van FIT… Met Arie Boomsma zie je wat vechten voor je droom inhoudt. Marit voert loodzware oefeningen uit, kan geen ringen dragen omdat haar handen zo stevig getraind zijn en heeft moeite met bepaalde beenbuigingen omdat ze haast vergroeid is met haar zeilboot. Ze is bereid alles opzij te zetten om haar doel te bereiken. ,,Ik heb 14 tot 16 maanden in Rio gewoond om het water te bestuderen.’’

In 2016 werd het harde werken beloond: Marit won goud op de Olympische Spelen, werd koninklijk onderscheiden, in 2017 kreeg ze de ISAF World Sailor of the Year Award. En ze gaat door, op dit moment is ze keihard aan het trainen voor de Olympische Spelen van 2020. ,,Ik ga volle bak aanvallen en alles eraan doen om die titel weer te winnen.’’

