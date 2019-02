Tot 16 jaar cel voor drietal om fatale flatbrand Diemen

Verantwoordelijkheid

Volgens de officier van justitie is de fatale afloop van de brand volledig toe te rekenen aan alle drie de verdachten. Zij hebben ‘op onaanvaardbare wijze gespeeld met mensenlevens’ en het is ‘onbegrijpelijk’ dat zij alleen om financieel voordeel te halen zulke risico’s hebben genomen. De brand werd midden in de nacht gesticht, een tijdstip waarop veel mensen thuis waren. ,,Ze hadden kunnen voorzien dat doden of gewonden konden vallen”, aldus de rechtbank.



Volgens de rechtbank voerde Simona I. de regie. Zij zorgde dat ze die nacht niet thuis was en zette extra spullen neer om meer verzekeringspenningen te kunnen claimen. Toen ze rond middernacht vertrok, stonden de benzine en lucifers al klaar in haar appartement. Over I. oordeelde de officier van justitie vorige maand al hard. ,,Calculerend, koud en gewetenloos’’, noemde hij haar.



De ochtend na de brand, toen al bekend was dat die een leven had geëist, deed ze bij de politie aangifte van brandstichting. Vervolgens bleef ze de weken en maanden daarna bij de verzekeraar achter de uitkering van een schadevergoeding aanjagen, aldus de officier van justitie. Niet lang voor de brand had ze volgens hem ook de dekking van haar inboedelverzekering verhoogd.



De aanklager verweet haar verder dat zij weliswaar heeft bekend, maar naar haar broer en diens ex-vriendin heeft gewezen als de bedenkers van het plan. ,,Ze heeft gezwegen tot ze de bekentenis van haar broer onder ogen had en vervolgens haar eigen rol zo klein mogelijk gemaakt’’, aldus de aanklager. ,,Ze heeft vooraf dierbare eigendommen uit de woning gehaald en geen enkele vorm van inkeer getoond. Haar eigenbelang heeft in alles vooropgestaan.’’