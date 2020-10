Tot 17 jaar cel voor jihadisten die aanslag wilden plegen op Nederlands festival

VIDEODe rechtbank in Rotterdam heeft vanmiddag zes mannen uit Arnhem en de regio Rotterdam tot straffen tot 17 jaar cel veroordeeld. De groep jihadisten bereidde volgens de rechtbank een grote aanslag voor op een festival in Nederland. De rechtbank is ook kritisch over de rol van inlichtingendienst AIVD in het onderzoek.

De groep werd in september 2018 opgepakt kort nadat vier van hen met bomvesten en kalasjnikovs aan het oefenen waren in een vakantiehuisje in Weert. De wapens waren echter onklaar gemaakt, de leveranciers waren undercoveragenten van de politie.



,,De wereld wordt geteisterd door bloedige aanslagen van uit een gewelddadige ideologie. Daarbij worden geen middelen geschuwd. Deze verdachten wilden Nederland zwaar treffen met een bloedige aanslag. Dankzij ingrijpen van de Nederlandse overheid hebben ze die plannen niet kunnen uitvoeren", aldus de rechtbank vanmiddag.

Volledig scherm De training van vier van de mannen in een vakantiehuisje werd gefilmd door het undercoverteam van de politie. © Politie

Hoofdverdachte Hardi N. (36) uit Arnhem kreeg 17 jaar cel. Hij was degene die contact had met de undercoveragenten en die de groep jihadisten vanuit zijn vriendenkring bij elkaar bracht.



Drie andere leden van de groep kregen 13 jaar cel. Ook die drie waren aanwezig bij de training in het vakantiehuisje. Tegen een van hen, Wail el A., was 20 jaar cel geëist omdat hij bij zijn aanhouding ook nog op de politie probeerde te schieten. Maar dat acht de rechtbank niet bewezen. Wail el A. en Hardi N. zijn beiden al eens eerder veroordeeld voor een poging uit te reizen naar het strijdgebied in Syrië.

De twee mannen die wel bij de groep hoorden, maar niet in het vakantiehuisje waren, Nadeem S en Shevan A., kregen allebei 10 jaar cel.

De zes mannen, in leeftijden variërend van 22 tot 36 jaar, groeiden op in Arnhem, twee van hen waren niet lang voor hun arrestatie naar de regio Rotterdam verhuisd. Het Openbaar Ministerie stelde bij de aanhouding van hen, op 27 september 2018, ‘een grote aanslag in Nederland te hebben voorkomen’. ,,Het plan was vermoedelijk om met bomvesten en kalasjnikov (AK47’s) een aanslag te plegen op een evenement en op een andere plaats een autobom tot ontploffing te brengen’’, aldus justitie.

Gay Pride

Tijdens de zittingsdagen van het proces bleek dat de Gay Pride in Amsterdam werd overwogen als doelwit. De groep kon echter niet op tijd aan wapens komen. Daarna werd nog geen keuze gemaakt voor een plek of tijdstip voor de aanval.

Volgens het OM ging het om ‘een aanslag zoals Nederland die nog nooit heeft gezien, geïnspireerd op wat er is gebeurd in Parijs’, stelde officier van justitie Ferry van Veghel eerder tijdens het proces. ,,Hoe was Nederland geraakt als dit niet was voorkomen? Ons land is nooit eerder zo dicht bij zo’n grote aanslag geweest.” Het OM eiste deze zomer lange celstraffen. De straffen van de rechter vallen voor Hardi N. en Wail el A. lager uit.

De advocaat van hoofdverdachte Hardi N., Serge Weening, stelde tijdens het proces dat zijn cliënt is uitgelokt. Niet door de undercoveragenten van de politie, maar wel door een daaraan voorafgaande undercoveroperatie van inlichtingendienst AIVD. Die geheim agenten zouden Hardi N. hebben gestuurd en aangemoedigd om plannen voor een aanslag op te zetten. De rechtbank ging daar vandaag niet in mee. Het zal tijdens het onvermijdelijke hoger beroep wel wederom aan de orde komen.

De rechtbank zei daar vanmiddag over: ,,Hardi N. zegt te zijn uitgelokt, maar hij maakt dat niet concreet. Hij zegt alleen ‘dat een zaadje is geplant’ en dat hij is gehersenspoeld. Hij zegt niet wat er concreet is meegedeeld. Dat wordt wel van de verdediging verwacht.”

Kritiek op AIVD

Wel is de rechter kritisch over de rol van de AIVD. Hij zegt dat er ‘sterke aanwijzingen zijn’ dat dat de twee personen waar Hardi contact mee had voordat het politieonderzoek begon banden hadden met de AIVD. Die twee mannen lijken Hardi ook niet te hebben uitgelokt, maar ‘ze hebben zich wel bemoeid met het politieonderzoek door contact te houden met Hardi'. ,,Het handelen van de AIVD was daarmee niet toegestane beïnvloeding.”

Die niet toegestane beïnvloeding van de AIVD heeft consequenties. De rechtbank vindt het niet genoeg om het OM niet ontvankelijk te verklaren. Ook is ‘het recht op eerlijk proces niet heel erg geschonden’. ,,Wel is er sprake van een beperkte strafvermindering voor Hardi.” De eis was 18 jaar cel, de straf 17 jaar cel.

