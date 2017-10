Tot 2,5 jaar cel voor Amsterdamse plofkrakers Twello

Twee andere verdachten, uit Amstelveen en Voorst, werden dinsdag vrijgesproken door de rechtbank in Almelo wegens gebrek aan bewijs.



Om vier uur in de ochtend van maandag 23 september vorig jaar vloog de pui van een Rabobankfiliaal in Twello er met een enorme knal uit. Brokstukken kwamen tientallen meters verderop terecht, het hele dorp schrok op uit zijn slaap.



Nog diezelfde ochtend werden de vijf verdachten opgepakt in de woning van een van hen in Voorst. Daar trof de politie ook de buit aan, zo'n 200.000 euro.



Het Openbaar Ministerie had eerder tegen vier van hen celstraffen van drie en vier jaar geëist.