Tot 3,5 jaar cel na grootschalig misbruik meisje

Raad van State geeft omwonenden gelijk: streep door uitbrei­ding Efteling

15:00 De Efteling mag voorlopig niet beginnen met de eerste fase van de uitbreiding van het pretpark. Dit besliste de Raad van State vandaag in een voorlopige uitspraak over het bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030. Een groep omwonenden had daarover een spoedprocedure aangespannen.