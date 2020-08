Tot 5000 euro smartengeld voor leed en verdriet door gaswinning Groningen

Mensen die immateriële schade hebben geleden als gevolg van de aardbevingen door gaswinning in Groningen, kunnen in aanmerking komen voor een schadevergoeding van duizenden euro’s. Het gaat dan om bewoners van het gebied die ‘leed hebben ervaren’ of last hebben van ‘gederfde levensvreugde’, zo maakte het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) vandaag bekend. Volgens het IMG heeft de gaswinning impact op veel Groningers en Drenten.

Het IMG bepaalt of iemand in aanmerking komt voor een vergoeding. Na een aanvraag onderzoekt het instituut de persoonlijke situatie van de aanvrager. Het gaat dan om de precieze woonlocatie, de omvang van fysieke schade, de duur van schadeprocedures en de veiligheidsomstandigheden. Ook vult de aanvrager een vragenlijst in die een indicatie moet geven van het persoonlijk ervaren leed.

Op basis van de bevindingen kan het IMG besluiten dat er sprake is van een persoonsaantasting (1500 euro vergoeding), een ernstige persoonsaantasting (3000 euro) of een zeer ernstige persoonsaantasting (5000 euro). In uitzonderlijke situaties kan de vergoeding hoger uitvallen. De regeling start in het eerste kwartaal van volgend jaar. Het IMG denkt dat ‘enkele tienduizenden’ voor een vergoeding in aanmerking zullen komen. De regeling komt naast de vergoeding van aardbevingsschade en waardalingen van huizen in het bevingsgebied, die ook door het IMG worden uitgevoerd.

Kinderen

Ook kinderen kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een vergoeding. Volgens een woordvoerder is het nu nog niet duidelijk hoeveel geld er in de pot zit voor deze groep. ,,Dat is één van de dingen waar we nog mee bezig zijn’’, aldus de woordvoerder.

De verwachting is dat een aanvraag binnen enkele maanden wordt afgewikkeld. Wanneer dertigduizend Groningers gemiddeld 3000 euro ontvangen, kost de regeling 90 miljoen euro. Volgens het IMG is de regeling uniek voor Nederland.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaalde december vorig jaar in een hoger beroep dat bewoners in het gasgebied recht hebben op een vergoeding wegens het gemis aan woongenot wanneer ze tenminste één keer schade hebben geleden. Bij twee schades is er volgens het hof recht op smartengeld. Dat zou minimaal 2500 euro per persoon moeten zijn.

Bevingen

De provincie Groningen kent al sinds 1963 bevingen door de gaswinning. Het gas zit drie kilometer diep onder hoge druk opgesloten in een zandsteenlaag. In de jaren 60 was die druk nog 350 atmosfeer. Door de gaswinning is dat nu nog maar 105 atmosfeer. Daardoor wordt de zandsteenlaag langzaam in elkaar gedrukt door de aarde die er bovenop ligt. Soms gaat dat schoksgewijs, vooral langs breuklijnen. Dan ontstaan aardbevingen.

De overheid draait de gaskraan langzaam dicht in Groningen, maar de bevingen zullen naar verwachting nog wel enige tijd voortduren. Dat komt omdat de ondergrond nog lang niet tot rust is gekomen.

Op 19 juli was er in de buurt van Loppersum nog een aardbeving met een kracht van 2.3. Het was de derde keer in een week tijd dat de regio getroffen werd door een aardschok. Eerder werd Loppersum getroffen door een beving met een kracht van 2.7.