Tot bloedens toe: agressieve bosuil heeft het gemunt op Brabantse fietsers

De vogeldeskundige ontdekte dit weekend via Facebook een bericht over een terrorvogel die een nietsvermoedende fietsster ‘s avonds had belaagd. Het is een gebied waar veel scholieren doorheen fietsen op weg naar de middelbare school. Ook andere mensen zouden op dezelfde plek zijn aangevallen, zo blijkt uit reacties op het Facebookbericht.

Bloedkras

Sanders besloot zondagavond op onderzoek uit te gaan, maar moest dat bekopen met een flinke schram op het hoofd. ,,Ik liep wat rond om te kijken in welke boom er eventueel een nest met vogels kon zitten. Ik zag plots een beukenboom met een grote holte erin: een logische kandidaat voor een nest bosuilen. Voordat ik naar die boom kon lopen, kreeg ik al een flinke klap op mijn hoofd. Later ontdekte ik dat er bloeddruppeltjes op mijn hoofd zaten.” De fietsster uit Bladel had dezelfde verwondingen opgelopen.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Geert Sanders liep een bloedkras op het hoofd op door een aanval van een agressieve bosuil in Knegsel. © Geert Sanders

De volgende dag nam hij het zekere voor het onzekere en ging hij gewapend met een helm opnieuw naar de ‘plek des onheils’. Daar ontdekte Sanders dat er een nest met uilenjongen in de beukenboom langs de weg verstopt zat. ,,Toen werd mijn vermoeden bevestigd dat het om een agressieve uil moest gaan, waarschijnlijk een moeder-of vaderuil die de jonge uiltjes probeerde te beschermen.”

Rake klappen

Ook bij deze gelegenheid werd hij weer belaagd door ‘mama of papa uil’. Twee keer kreeg hij wederom rake klappen, ditmaal op zijn helm. ,,Ik besloot toen om actie te ondernemen. De aanwezigheid van deze uil en een nest vlakbij zo’n fietspad is gewoon te gevaarlijk. Nu raakte de uil vooral hoofden, maar voor hetzelfde geld raakt iemand zo zijn oog kwijt.”

Volledig scherm Een jong van de agressieve bosuil in Knegsel. © Geert Sanders

Sanders besloot de jonge uiltjes uit hun nest te halen en aan de overkant van de weg aan de bosrand neer te zetten. ,,Ik zag dat ze al bijna groot genoeg waren om uit te vliegen. De ouders blijven de komende tijd in de buurt om de jongen te voeden. Maar dan komen ze in ieder geval niet meer zo dicht bij het fietspad.”

Uitzonderlijk geval

De vogeldeskundige is dit agressieve gedrag niet gewend van de bosuil. ,,Het zijn roofvogels die vooral ’s nachts actief zijn. Maar bosuilen vallen normaal geen wandelaars of fietsers lastig, ook niet als die in de buurt komen van een nest. Dit is een uitzonderlijk geval. Al heb ik wel het idee dat sommige vogels - je ziet het ook met soortgelijke incidenten met agressieve buizerds die steeds vaker voorkomen - minder schuw worden voor mensen. Omdat ze steeds vaker met hen in aanraking komen en er minder op deze soorten gejaagd wordt.”

Volledig scherm terroruil valt fietsende scholieren lastig aan de Vessemseweg in Knegsel © Fotopersburo van de Meulenhof bv

Volledig scherm Het nest met uilenjong in Knegsel. © Geert Sanders

Volledig scherm Het fietspad tussen Knegsel en Vessem waar de agressieve bosuil toesloeg. © Geert Sanders