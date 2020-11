Tot celstraf veroordeelde bejaarde zussen die pedofiele broer wilden ‘redden’, gaan in hoger beroep

Volgens advocaat Kaarls is daar niets van waar. ,,De uitspraak van de rechtbank is onbegrijpelijk. Er is geen discussie over mogelijk dat het initiatief vanuit de familie in Nepal is gekomen. Die heeft de zussen uitgenodigd. Pas toen ze daar op bezoek waren, heeft de familie om die 60.000 dollar gevraagd. De zussen hebben dat als een poging tot chantage ervaren.”



De zussen hebben het volgens de advocaat, mede door hun leeftijd, erg moeilijk. ,,Deze dames zijn over de 80 en bewegen zich voort met een rolrekje. Hun idee was uitsluitend om hun broer tot steun te zijn. Ze zijn nog nooit eerder met justitie in aanraking geweest en ineens worden ze beschuldigd van het smeden van snode plannen. Ik heb één van de zussen al een aantal keer huilend aan de telefoon gehad. Ze weten niet waar ze in zijn beland en zijn erg angstig.”