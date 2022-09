Tot nu toe twee demonstraties gepland op Prinsjesdag: FNV pleit voor hoger minimumloon

met video OM: Vincent (42) sluit zichzelf met ex op in haar chalet, gooit flessen benzine leeg en steekt huis in de brand

‘Eikel, waarom doe je dit?’ Dat zou de bewoonster van een chalet in Tienhoven hebben geschreeuwd, terwijl ze haar huis uitvluchtte en achter zich de vlammen in de woonkamer zag. Buren horen haar schreeuwen en schakelden de hulpdiensten in. Volgens de vrouw is de brand niet zomaar ontstaan, maar heeft haar ex-vriend Vincent B. (42) die met een aansteker en flessen benzine aangestoken.

9 september