Tot wanneer mag je iemand een gelukkig nieuwjaar wensen?

Het is deze week een van de meest gezochte vragen op Google: tot wanneer mag ik iemand een gelukkig nieuwjaar wensen? En wij voegen daaraan toe: hoe doe je dat in tijden van lockdown? Etiquette-deskundigen Gonnie Klein Rouweler en Jan Jaap van Weering geven antwoord.

Het is al 6 januari, maar toch: een gelukkig nieuwjaar. Mag het nog?

Klein Rouweler: ,,Er bestaat de ongeschreven regel dat het tot en met Driekoningen mag. En dat is vandaag, op 6 januari. Dus ja, het mag nog. Morgen heb je volgens die regel de kerstboom en de kerstverlichting al weggehaald en ben je gestopt met de nieuwjaarswensen. Normaal gesproken, zonder corona, liep die periode in de praktijk echter wel wat langer door.

,,Als je een nieuwjaarsreceptie van je werk hebt rond 15 of zelfs 20 januari, dan kan het op die dag ook nog wel. Maar nu zou ik zeggen dat we de ongeschreven regel kunnen aanhouden. Iedereen werkt toch vanuit huis, er zijn geen recepties, dus doe het snel. En als je deze week op vakantie bent en nog geen wensen via e-mail of app hebt verstuurd, doe het dan maandag.’’

Al 30 jaar coacht Gonnie Klein Rouweler mensen uit het bedrijfsleven in 'The Fine Art of Presenting Yourself'. © Privé Van Weering: ,,Het is vooral een regel van bijgelovigen. Als je daarna nog gelukswensen deed of je had de kerstboom nog staan, dan bracht dat ongeluk. Maar eigenlijk is die datum al een aantal jaren aan het verschuiven. Veel mensen zijn op vakantie en bedrijven houden vaak daarna nog nieuwjaarsrecepties. Dus dan kan het nog. Een andere regel is om 15 januari als grens aan te houden, dan is namelijk normaal gesproken de officiële receptie van het koningspaar en leden van het koninklijk huis in het Paleis op de Dam. Maar ik vind dat het in principe het hele jaar door mag. Daar moeten we niet te ingewikkeld over doen, het gaat om de intentie.''

Maakt dat dan een goede gelukwens? De intentie?

Van Weering: ,,Jazeker! Als je iemand al het goede toewenst, moet dat oprecht zijn, écht zijn. Mensen voelen dat. Vaak hoor je mensen op die recepties ‘van hetzelfde’ roepen of ‘de beste wensen allemaal’. Dat is veel te gemakkelijk.’’

Klein Rouweler: ,,Het moet oprecht en gemeend zijn. Je kijkt elkaar aan, neemt de tijd en raffelt het niet af. En alle wensen zijn welkom, vooral die voor een goede gezondheid, nu helemaal. Als het uit het hart komt, accepteren mensen het altijd.’’

Maar hoe doen we dat nu? We zitten in lockdown, we werken thuis!

Klein Rouweler: ,,Als ik voorzitter was tijdens de Zoommeeting, zou ik een rondje doen en iedereen even de gelegenheid bieden de gelukwensen over te brengen. Daarna wissel je nog even van gedachten met elkaar en vraagt naar elkaars vakantie. Hadden we wel op kantoor kunnen werken, dan zou ik het met een knikje doen of de handen gevouwen voor me houden.’’

Van Weering: ,,Ik zou in een onlinevergadering zeggen: ‘een gelukkig nieuwjaar allemaal, en hopelijk zien we elkaar snel weer in levenden lijve’. Probeer elkaar te inspireren: maak een klein grapje en glimlach. Een glimlach doet wonderen. Zelfs als je een mondkapje draagt, zien mensen dat, voelen ze dat. Mochten we toch op kantoor zijn, dan wordt het nu al snel een fistbump, een elleboogje of een knikje. Helemaal niet warm, maar we zitten in een pandemie en moeten de regels toch opvolgen.’’

Al twaalf jaar verzorgt Jan Jaap van Weering training, advies en begeleiding in etiquette en omgangsvormen. © Privé

En na corona? Is er iets veranderd?

Klein Rouweler: ,,Ik denk dat het fysieke contact vrij snel weer terugkomt. Dus je geeft mensen een hand bij je gelukwens. Een goede handdruk kan heel oprecht en gemeend zijn. Of mensen die je goed kent, geef je een knuffel. Het zoenen zal minder worden. Dat zullen mensen volgens mij voortaan vooral nog doen bij familieleden of vrienden. Je ziet dat mensen de huidige omstandigheden aangrijpen om anderen niet te hoeven zoenen. Vooral voor dames was dat bij de nieuwjaarswensen altijd een heikel punt. Zij gaan dat niet meer willen doen op hun werk. En trouwens: het wordt ook makkelijker voor de heren. Er zijn er genoeg die dat ook lastig vonden.’’

Herman van der Zandt (op scherm) en dj's Frank van 't Hof en Wouter van der Goes wensen elkaar een gelukkig nieuwjaar tijdens het NOS Nationaal Aftelmoment in het Top 2000 Café op oudejaarsavond. Van der Zandt zat in quarantaine omdat iemand in zijn omgeving corona had. © ANP