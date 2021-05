Totale willekeur bij uitnodiging coronaprik: gezonde mensen verrast, ernstig zieken teleurgesteld

De NFK wil dat de ziekenhuizen die patiëntengroep gaan vaccineren. ,,Daar kennen ze die patiënten en kunnen ze het moment van vaccinatie afstemmen op de behandeling’’, aldus Dingemans. De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) ondersteunt dat pleidooi. ,,Wij merken dat er heel veel gedoe is over wie er gevaccineerd wordt en waarom’’, aldus NPCF-woordvoerder Thom Meens. ,,Als je ziekenhuizen de kans geeft om meer mensen te vaccineren, kun je mogelijk zulke gruwelijk schrijnende gevallen voorkomen.’’ Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) ‘staan ziekenhuizen klaar om kwetsbare patiënten in te enten’.



De ogenschijnlijke willekeur is lastig te verklaren. ,,Als het goed is, krijgen mensen met een medische indicatie voor de griepprik nu ook een uitnodiging voor de covid-19 vaccinatie. De computer maakt de selectie op basis van bekende ziekten of problemen’’, stelt hoogleraar Jako Burgers, tevens huisarts in Gorinchem. ,,Als het goed is, kijkt huisarts die lijst door en halen ze daar de mensen met astma van af die bijvoorbeeld maar af en toe een puffer gebruiken. Hooikoorts is geen indicatie.’’ Maar volgens hem hebben ‘niet alle huisartsen hun systeem up to date’. ,,Daar zou je een dagtaak aan hebben. De een is perfectionistischer dan de ander. Veel huisartsen doen het goed, maar het kan beter. Er zijn misschien huisartsen die denken: iedereen moet toch gevaccineerd worden, ik draai de lijst uit en druk op de knop verzenden. Ik snap dat wel.’’