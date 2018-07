Traditionele sportbonden lopen leeg: kijk hier hoe het zit bij jou in de buurt

Dat blijkt uit nieuwe cijfers over lidmaatschappen van sportbonden die deze krant heeft opgevraagd bij NOC-NSF. Met 22.000 lidmaatschappen minder ging de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) het hardst achteruit. De voetbalbond KNVB had in 2017 14.000 opzeggingen en de tennisbond KNLTB moet het met 12.000 lidmaatschappen minder doen.

Lees door onder de grafiek.

Volgens het Mulier Instituut, dat onderzoek doet naar sport, hebben ‘de meeste traditionele bonden het moeilijk’. ,,Mensen geven aan dat traditionele sporten teveel tijd in beslag nemen’’, verklaart directeur Hugo van der Poel. ,,Volwassenen zeggen dat de verplichtingen van gezin en werk zich slecht verhouden tot de tijd die de sportclub van ze eist.’’

Mensen wijken uit naar hardlopen, wandelen en fitnessen, dat flexibeler is in te plannen. Sportbonden en NOC-NSF gaan samen om tafel om hier lessen uit te trekken. Manager sportparticipatie Richard Kaper bij NOC-NSF: ,,Sportbonden en -clubs kunnen hier nog een slag in maken door ook flexibeler sportaanbod te gaan aanbieden.''

De vergrijzing van de bevolking draagt ook bij aan een afname van het aantal leden. In krimpgebieden blijft vaak te weinig jeugd over om een eigen sportclub in stand te houden. ,,Die acht kinderen die nog wel zouden willen voetballen, hebben dan niet genoeg maatjes meer’’, aldus de voorman van het Mulier Instituut. Door fusies van sportverenigingen moeten sporters verder reizen, wat lidmaatschap minder aantrekkelijk maakt.

De tennisbond zag in vier jaar tijd het grootste aantal leden vertrekken: ruim 52.000, een daling van 8 procent. De paardensportbond heeft door bijna 35.000 opzeggingen 16 procent minder lidmaatschappen dan in 2014.

Mede door de opleving van het vrouwenvoetbal valt de daling bij de voetbalbond de laatste jaren mee. De KNVB bleef sinds 2014 met 1,2 miljoen leden ongeveer even groot en heeft goede hoop dat de uiteindelijke aantallen voor 2017 hoger uitpakken. KNVB-woordvoerder Lisanne Schellens: ,,De vorige telling vond plaats vlak nadat de vrouwen Europees Kampioen werden, dus de lange termijn effecten daarvan krijgen we wellicht nog te zien.''

Het Watersportverbond voor onder meer zeilen en windsurfen had in 2017 het grootste aantal leden erbij (12.000), gevolgd door door de schaatsbond KNSB (5.000). De Survivalrun Bond kende relatief gezien de grootste groei. Het ledenaantal breidde in één jaar tijd met 30 procent uit naar bijna 10.000.

Kijk op de kaart om te zien wat bij jou in de buurt de populairste sport is.