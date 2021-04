Tranen van blijdschap: huisarts helpt pleegouders uit de brand met overtollige vaccins

Rouwende weduwe, dochter en schoonzoon jarenlang achter tralies voor moord op Mike Goedhart (50)

15:13 De dood van Mike Goedhart (50) in Cothen is voorafgegaan door een moordcomplot. Zijn vrouw Truitje R. (52), dochter Grietje R. (20) en haar vriend Mark H. (21) bereidden de aanslag voor, waarna Mark de trekker overhaalde. Alle drie moeten ze voor jaren de cel in. Dat heeft de rechtbank vandaag bepaald.