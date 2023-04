Transavia schrapt vier retourvluchten uit Spanje; 750 mensen de dupe

Update Evacués uit Soedan geland in Eindhoven: één Nederlan­der heeft schotwond

Evacués uit Soedan zijn dinsdagavond geland in Eindhoven, meldt minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Het toestel met veertig Nederlanders en 64 mensen uit andere landen aan boord was eerder op de dag vertrokken uit Jordanië. Intussen zit de Soedanese oud-dictator Omar Hassan al-Bashir niet meer in de cel waar hij sinds 2019 zat opgesloten. Het leger zegt dat hij bevrijd is door de Rapid Support Forces (RSF).