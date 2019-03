Trein botst op auto in Prinsenbeek: vrouw en kind op tijd uit wagen

VideoPRINSENBEEK - Een trein is zondagmiddag rond 15.20 uur ter hoogte van de Steenakkerstraat in Prinsenbeek op een auto gebotst. De vrouw en het kind die in de wagen zaten, konden deze op tijd verlaten. Ze bleven ongedeerd maar zijn flink geschrokken.

Een traumahelikopter werd uit voorzorg opgeroepen. Hulpdiensten controleerden of er mensen gewond zijn geraakt in de trein, dat bleek niet het geval. De passagiers moesten nog een tijd in de sprinter blijven zitten. Rond 16.30 uur stonden zij buiten. Er wordt vervangend vervoer voor hen geregeld.

De auto werd op een spoorwegovergang geraakt en nog enkele honderden meters meegesleurd. Hoe het kan dat de auto daar stil kwam te staan, is nog niet bekend. Volgens een agent ter plaatse zou de auto zijn stilgevallen.

'De trein remde ineens heel hard’

,,We dachten dat er een steen op het spoor lag”, reageert een reiziger uit Dordrecht. ,,De trein remde ineens heel hard, we zagen stofwolken langs de ramen.” Het bleek een auto te zijn. ,,We werden meteen gerustgesteld dat er niemand in zat.”

In de trein zelf bleef het rustig, vertelt de vrouw. ,,We hebben ongeveer vijf kwartier gewacht, maar werden goed op de hoogte gehouden. De machinist was zichtbaar geschrokken, maar ook blij dat er niemand gewond raakte.”

Wachten op de bus

Even verderop staat een moeder (‘liever geen naam’) met haar 4-jarige dochter Puck. De politie deelt flesjes water uit, het is wachten op een bus die de reizigers komt ophalen. ,,We voelden vooral de noodrem en maar heel licht iets van een botsing”, zegt de vrouw.

Het gezin, dat vanuit Dordrecht onderweg is naar Boxtel, heeft niets van het ongeluk gezien. ,,Je ziet buiten de trein meer dan binnen. Online zagen we foto’s van de auto.” Ze heeft vooral haar dochtertje proberen uit te leggen wat er aan de hand is. ,,Ze bleef rustig, net als eigenlijk alle kinderen in de trein.”

Na al het wachten wordt Puck nu wel wat ongeduldig. ,,Waar blijft de bus nou.” Haar moeder lacht. ,,We wachten rustig af. Zijn al lang blij dat er alleen materiële schade is.”

Geen treinen

Er rijden voorlopig geen treinen tussen Breda en Lage Zwaluwe, aldus NS. Waarschijnlijk rijden de treinen rond 19.30 uur weer normaal. Het onderzoek op het spoor kan nog uren gaan duren, laat de politiewoordvoerder weten. Zo wordt er gekeken of er camerabeelden zijn en worden de machinist en de inzittenden van de auto nog gehoord.

Van en naar Breda rijden er ook geen Internationale treinen door de aanrijding.

De NS heeft deze zondag met meer chaos op het spoor te maken. Door een stroomstoring ligt het treinverkeer tussen Eindhoven en Den Bosch al uren plat.

Harde knal

Medewerkers van het naast het spoor gelegen feestcafé hoorden een harde knal maar hebben niet gezien wat er precies gebeurde.

Volledig scherm Het autowrak na de botsing © MaRicMedia/Perry Roovers

