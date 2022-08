Trein op Rotterdam Centraal ontruimd om verdacht pakket

CDA-prominent Eddy van Hijum stapt uit politiek: ‘Den Haag bedrijft tekentafel­po­li­tiek’

De landelijke overheid is te veel los gezongen van de regio en dat leidt tot onbegrip en wantrouwen, zoals in het stikstofdebat en bij de opvang van asielzoekers. Dat zegt de Overijsselse gedeputeerde en CDA-prominent Eddy van Hijum (50) in een interview waarin hij zijn afscheid uit de provinciale politiek aankondigt.

21 augustus