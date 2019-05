Treinverkeer en OV grote steden plat op 28 mei

Politie krijgt mogelijke namen doorrijder Breda binnen na compositie­te­ke­ning Opsporing Verzocht

10:49 Na het tonen van een compositietekening in Opsporing Verzocht zijn aan de politie mogelijke namen gemeld van de automobilist die in Breda een 79-jarige vrouw verwondde en daarna doorreed. ,,Onze rechercheurs gaan nu kijken of die namen binnen het signalement passen’’, meldt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk.