Treinverkeer Thalys komt weer op gang: honderden reizigers gestrand na botsing met dier

Er worden nu extra treinen ingezet om mensen naar hun bestemming te brengen. Hoeveel hotelkamers er geboekt zijn is ook nog niet bekend. ,,Voor klanten die absoluut met de eerste trein de volgende ochtend wilden vertrekken hebben wij een Thalys-trein geregeld op het station in Parijs-Noord voor de overnachting. Met dekens, kussens en eten. En natuurlijk bewaakt door personeel van Thalys. Daar hebben driehonderd mensen gebruik van gemaakt", aldus de woordvoerster.



Op Twitter regende het vandaag klachten van reizigers. Het is de tweede keer in korte tijd dat er problemen zijn met treinen van Thalys. Eerder deze maand moesten ongeveer tweehonderd passagiers de nacht doorbrengen in een gestrande Thalys op het Gare du Nord in Parijs. De hogesnelheidstrein kreeg te maken met een storing vanwege de hitte in de Franse hoofdstad.