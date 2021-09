Treinverkeer ‘zeer beperkt’ hervat: NS waarschuwt voor urenlange problemen

In dit stripboek uit 1945 staat Holocaust al getekend: ‘Tekenaar was nodig om te geloven wat er gebeurde’

19:06 De allereerste striptekening die de laatste fase van de Holocaust in 1944 uitbeeldt. Het is de vondst van hoogleraar Kees Ribbens aan de Erasmus Universiteit. Daarin worden de gruwelen van de gaskamers getoond ten tijde van de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. ,,Men had blijkbaar een striptekenaar nodig om te geloven wat er gebeurde in de concentratiekampen.”