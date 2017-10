'Treitervlogger' Ismail Ilgun ziet niks in maatschappelijke diensttijd jongeren

Ismail Ilgun ging op verzoek van presentator Jeroen Pauw de straat op om jongeren aan de tand te voelen over de naderende maatschappelijke diensttijd. Hij stuitte vervolgens op verschillende meningen zoals 'ik zou het niet doen' of 'prima, dat houdt je juist van de straat'. Weer anderen repten over 'een slecht plan'. Een jongere: ,,Op fulltimebasis zou ik zoiets nooit doen want je moet toch inkomen hebben.''



Ilgun ventileerde in Pauws talkshow ook zijn eigen mening. Hij benadrukte in zijn leven geen tijd te hebben voor een door de overheid opgeopperde diensttijd. ,,Waar moet ik de tijd vandaan halen. Ik heb in een dag 8 uur om te slapen, 8 uur om te werken en nog eens 8 uur voor mezelf. Dat maakt samen 24 uur.'' Hij denkt dat de meeste jongeren geen tijd zullen hebben voor vrijwilligerswerk. ,,Want zij gaan ook nog naar school.''



De vlogger vindt het merkwaardig dat jongeren die de diensttijd hebben volbracht later worden 'voorgetrokken' als ze solliciteren bij de overheid. Ilgun: ,,Als je studeert hoor je een baan te krijgen en geen voorrang omdat je zo'n stage liep. En als je vrijwilligerswerk doet, moet dat uit jezelf komen en niet omdat je er later iets voor krijgt.''



Hij bezocht voor zijn Pauw-vlog ook nog de 20-jarige Samet die al 4 jaar vrijwilligerswerk doet in een Leidse zorginstelling voor ouderen. Samet trakteerde Ilgun om een afwijkende mening. ,,Het geeft een goed gevoel om iets nuttigs te doen voor de samenleving. Het is belangrijk om aan 'wij' te denken en niet alleen aan 'ikke' en een vergoeding.'' Ismail Ilgun, die eerder in opspraak raakte door zijn spraakmakende vlogs over hangjongeren, was niet overtuigd. ,,Mensen zullen eerder zoiets doen als ze betaald krijgen.''