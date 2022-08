Trek uit de Randstad neemt toe: ook Drenthe en Groningen zien westerlingen komen

Achterhoek kan krimpscena­rio uit kast halen door babyboo­mers: ‘Aantal mensen dat overlijdt neemt toe’

DOETINCHEM - De Achterhoek groeit al twee jaar gestaag door de trek uit het westen. Niemand heeft het nog over krimp, maar dát is onterecht. Het CBS voorspelt dat de regio in 2035 circa 9000 inwoners minder telt dan 1 januari 2022. Oorzaak: de babyboomers gaan ons ontvallen.

12 juli