Trek? Zo wordt taaitaai gemaakt

Het is nog geen december, maar de supermarkten liggen vol met december-delicatessen zoals pepernoten, kruidnootjes en taaitaai. Hoog tijd om een kijkje te nemen in de Van Delft fabriek, waar onder meer taaitaai gemaakt wordt, aan de hand van een goed geheimgehouden recept. ,,Het is de bereidingswijze, er zit een geheim dingetje in, maar dat krijg je alleen bij de Van Delft taaitaai", vertelt directeur Oscar de Lange.