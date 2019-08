Tropisch warm! Zelfs aan het strand bijna 30 graden

Vandaag wordt het tropisch warm in Nederland. In het binnenland kan het 30 of 31 graden worden, maar zelfs op de stranden is het zéér warm met 28 of 29 graden.

Overdag schijnt de zon flink, er drijft alleen wat dunne, hoge bewolking over. Weerman Ben Lankamp van Weerplaza: ,,Het wordt tropisch warm in het binnenland, 30 of 31 graden, maar ook op de stranden is het zeer warm met 28 of 29 graden. Er steekt in de middag op de stranden mogelijk wel een verkoelende zeewind op.’’

In de nieuwe week schijnt ook de zon geregeld, maar dinsdag is het licht onstabiel met kans op een onweersbui. De middagtemperatuur ligt rond 30 graden. Er waait daarbij een zwakke of matige wind uit het oosten tot noordoosten.

Hitteplan

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) heeft vanaf zaterdag het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Vooral groepen kwetsbare mensen, zoals ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement, worden door het RIVM gewaarschuwd.

Zij moeten extra alert zijn op uitdroging en oververhitting. Het Nationaal Hitteplan geldt in principe tot en met woensdag.

Derde hittegolf

Het wordt de derde regionale hittegolf van dit jaar. De eerste hittegolf vond plaats van 22 juni tot en met 1 juli. In het Limburgse Arcen duurde de hittegolf in totaal tien dagen.

Eind juli hadden we ook in het midden van het land een officiële hittegolf in De Bilt. Van 22 tot en met 27 juli was in het oosten zelfs sprake van een superhittegolf. In Twente en in Hoogeveen duurde de superhittegolf nog een dag langer.

40,7 graden