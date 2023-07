Tropisch weekend begint met de warmste dag van het jaar, zondag code geel vanwege onweer

Op de warmste dag van het jaar zijn niet alleen landinwaarts in het oosten en zuidoosten tropische temperaturen tot maximaal 34 graden, maar ook op de stranden stijgt het kwik met een zwak zeewindje tot wel 31 graden.

Een zuidoostenwind zorgt zaterdag voor de aanvoer van de zeer warme lucht vanuit Frankrijk naar ons land. Het wordt misschien wel de warmste 8 juli ooit gemeten, aldus Weeronline. De laatste keer dat het in De Bilt zo warm werd op 8 juli was in 1959. Toen werd het 31,6 graden. Het landelijke record voor deze dag stamt uit 1959 en staat op 34,1 graden in Gilze Rijen. Beide records kunnen zaterdag nog sneuvelen.

Wie zaterdag naar het strand gaat, moet rekening houden met drukte. Op Kijkduin bij Den Haag zijn de parkeerplaatsen om 10.30 al helemaal vol. Drink voldoende water en neem af en toe een verfrissende duik in het water. Met een zonkracht van 6 tot 7 kun je na 15 minuten in de volle zon al verbranden. Je doet er daarom verstandig aan om je goed in te smeren tegen de zon.

In de loop van de middag nemen de stapelwolken toe in het zuiden, dichtbij de grens met België. Dit kan vanavond gepaard gaan met lokale onweersbuien in het zuiden van het land. In de rest van het land blijft het zaterdag droog. 's Avonds blijft de temperatuur boven de 20 graden. Komende nacht is er met name in Zeeland al een enkele onweersbui mogelijk die vanuit Frankrijk onze kant op komt. Vannacht daalt de temperatuur tot maximaal 18 graden.

Volledig scherm Badgasten op het strand van Zandvoort. © ANP / ANP

Op zondag zware onweersbuien en zware windstoten tot 100 kilometer per uur

Op zondag kan het in het oosten van het land nog tropisch warm worden met 30 tot 32 graden. Op andere plekken stijgt het kwik tot maximaal 29 graden. De luchtvochtigheid is hoog waardoor het broeierig en warm aanvoelt. In de ochtend valt er neerslag in het westen en zuidwesten.

Later in de middag komen er onweersbuien over de rest van het land. Er valt mogelijk veel regen in korte tijd. De onweersbuien trekken uiteindelijk door naar Duitsland. Aan het einde van de middag is het alweer droog in Zeeland.

Ook worden er zware windstoten tussen de 75 en 100 kilometer per uur en hagel verwacht. Je doet er daarom verstandig aan om de spullen in je tuin goed vast te zetten. Het KNMI geeft code geel af voor zondag van 12:00 uur tot 21:00 uur. Niet alle gebieden worden tegelijkertijd getroffen. Weeronline adviseert om de lucht in de gaten te houden. Als je een donkere lucht ziet dan komt er een lokale onweersbui aan.

Zondagavond keert de rust weer terug wanneer de buien noordoostwaarts wegtrekken. De temperatuur koelt af tot maximaal 18 graden.