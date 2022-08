Tropische dag in aantocht, tot wel 33 graden verwacht

hitteprotocolWie verzot is op zomers weer kan zich vandaag opmaken voor een prachtige dag. De temperatuur in ons land loopt vanmiddag op tot 33 graden en daarmee is er opnieuw een tropische dag in aantocht. Rijkswaterstaat stelt uit voorzorg het hitteprotocol in.

Om een dag tropisch te kunnen noemen, moet het op een van de officiële meetpunten in Nederland warmer worden dan 30 graden. Van een officiële tropische dag is er sprake als het op het hoofdstation in De Bilt ook 30 graden of meer wordt.

Dunne wolkenslierten

De dag start volgens Weerplaza nog fris, maar de temperatuur loopt deze ochtend snel op en uiteindelijk bereiken we tegen het einde van de middag de hoogste temperatuur. In het noorden van het land wordt het 25 tot 29 graden, in het midden en zuiden stijgt het kwik naar tropische waarden van 30 tot 33 graden.

,,Het is de gehele dag zonnig met slechts af en toe wat dunne wolkenslierten”, zegt weerman Alfred Snoek. ,,Ook morgen is het vrij zonnig en warm, al koelt het in de avond wel wat sneller af en in het zuidoosten kan dan een onweersbui vallen.

Hitteprotocol

Voor het hele land geldt sinds vanochtend 10.00 het hitteprotocol. Daarmee kan Rijkswaterstaat sneller een bergingsbedrijf op pad sturen om gestrande voertuigen nóg eerder van de snelweg te halen. ,,Met versneld bergen voorkomen we dat mensen lange tijd stil komen te staan in de hitte. Ook gestrande automobilisten die veilig staan, verplaatsen we in dat geval naar een locatie met voorziening zoals een benzinestation of verzorgingsplaats”, aldus Rijkswaterstaat.

Reizigers die de weg op gaan wordt geadviseerd een flesje water mee te nemen.

Canal Pride

Ook op zaterdag, de dag van de Canal Pride in Amsterdam, schijnt de zon geregeld, maar wordt het niet zo warm als vandaag. De dag begint fris met 8 tot 11 graden, maar overdag wordt het uiteindelijk 20 graden in het noorden van het land tot 24, lokaal 25 graden in het zuiden, verwacht Weerplaza.

Het is al weken mooi strandweer in Nederland: