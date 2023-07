Tropische start van de schoolvakantie in Nederland, hitte in Zuid-Europa: 45 graden in Spanje

Na een stormachtige woensdag kan Nederland zich opmaken voor een tropisch warm weekend. De temperatuur kan oplopen tot boven de 30 graden. Ook vakantiegangers die naar het buitenland vertrekken, kunnen zich voorbereiden op warm en droog weer. Vooral in Zuid-Europa stijgt het kwik, met uitschieters tot 45 graden in Spanje.

In de eerste regio (midden) begint dit weekend de schoolvakantie tropisch met op veel plaatsen maxima van boven de 30 graden. Dankzij een zuidelijke stroming trekt warme lucht vanuit Frankrijk en Spanje naar Nederland.

Vrijdag stijgt het kwik al naar 26 graden in Noord-Holland en 31 graden in Limburg. Een dag later zal het in vrijwel het hele land minimaal 30 graden zijn. ,,Van een zeer onstuimige dag gaan we naar heel warm weer’’, zegt Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,Het wordt een stralend weekend met zeer zonnig weer. Het is wel van relatief korte duur. Na het weekend wordt het wisselvalliger.’’

Koelere lucht vanuit het westen maakt dat de temperaturen weer dalen. Zondag wordt het nog wel 26 tot 29 graden. Maar de kans op (stevige) regen- of onweersbuien neemt toe tegen het eind van het weekend.

Zuid-Europa

Voor een langere periode met zonnig, warm en droog zomerweer moeten vakantiegangers naar het zuiden van Europa. Daar loopt volgende week de temperatuur verder op, vooral in het gebied rond de Middellandse Zee, meldt Weeronline. In Spanje kan het 40 graden worden, in de regio Andalusië zelfs 45 graden. Ook op Sardinië, Sicilië en in de zuidpunt van Italiaanse vasteland kan het 40 graden worden.

Volledig scherm Een man in Madrid zoekt verkoeling. Spanje zucht onder extreem hoge temperaturen. © AP

Langs de Adriatische Zee is het minder heet. Daar wordt het volgende week 30 tot 35 graden. Op de Griekse Eilanden blijft de temperatuur redelijk constant rond de 30 graden uitkomen.

Noordwest-Europa

Dichter bij huis is het een stuk koeler en wisselvalliger. Zondag zorgen onweersbuien die vanuit Frankrijk komen al voor verkoeling. In Ierland, Groot-Brittannië, delen van Frankrijk, de Benelux en Scandinavië is het 20 tot 25 graden en is de kans op bewolking en regen groter. Dieper in het zuiden van Frankrijk en Duitsland is het wel warmer en stabieler.

Volledig scherm De ANWB verwacht vrijdag al flinke drukte in verband met vertrekkende vakantiegangers. © ANP / ANP

Vakantiegangers in de Alpenlanden krijgen te maken met rustig zomerweer en temperaturen tussen de 20 en 30 graden. Wel is er kans op regen- en onweersbuien.

Drukte op de wegen

De ANWB verwacht komend weekend drukte op de weg door vertrekkend vakantieverkeer. Veel scholen in de regio midden sluiten vrijdag al hun deuren. Daardoor kunnen al vanaf het middaguur files ontstaan, aldus de ANWB.

De meeste vertraging wordt verwacht op vrijdagmiddag op de wegen ten zuiden van Rotterdam, in Noord-Brabant, richting de Veluwe en op de A2/A27 van Utrecht naar het zuiden.

Een extra hindernis voor vakantiegangers op weg naar Zeeland en de Belgische grens vormt de afsluiting van de Haringvlietbrug in de A29. Daardoor staan er naar verwachting vrijdagmiddag vroeg al lange files op de N57 en de A16. Richting Friesland is de Afsluitdijk in de A7 het grootste knelpunt, omdat daar werkzaamheden worden verricht aan de sluizen.

Dit was de warmste juni ooit gemeten De temperatuur wereldwijd was afgelopen maand zo’n 0,5 graad warmer dan wat gemiddeld was tussen 1991 en 2020, signaleert de Europese klimaatdienst Copernicus. Daarmee is het hitterecord van juni 2019 verbroken en was het dit jaar de warmste junimaand ooit. Noordwest-Europa zag recordtemperaturen en ook delen van Canada, de VS, Mexico, Azië en Oost-Australië waren ‘aanzienlijk warmer dan normaal’. Delen van Zuid-Europa en Turkije waren juist natter dan gebruikelijk, stelt Copernicus. Zo leidde extreme neerslag tot overstromingen in onder meer Turkije en Kosovo. Andere gebieden hadden juist te maken met veel droogte in juni, wat weer kon leiden tot ernstige natuurbranden. Door klimaatverandering waren de oceanen uitzonderlijk heet in juni en dat leidde ook weer tot de warme lucht. Onder meer het zeeoppervlak van het noorden van de Atlantische Oceaan was erg warm. Ook de zee rond Ierland en het Verenigd Koninkrijk had te maken met opmerkelijke hittegolven. Ondertussen werd de Stille Oceaan steeds warmer. Copernicus ziet daarin dat het natuurverschijnsel El Niño sterker wordt, wat mogelijk voor nog meer temperatuurrecords kan zorgen. Op Antarctica ligt ook veel minder zee-ijs dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Copernicus noemt de hoeveelheid zee-ijs op de Zuidpool ‘ongekend laag'. Volledig scherm © Getty Images