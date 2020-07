‘Trouwstoetmepper’ moet een jaar de cel in voor slaan van politieman Geert Jan

Schadevergoeding

De politie kreeg in augustus 2019 klachten over aanhoudend getoeter en gevaarlijk rijgedrag, maar ook over bruiloftsgasten die op autodaken zaten en het andere verkeer tegenhielden. Toen agenten de feestgangers op de Maasboulevard wilden aanspreken, gingen ze ervandoor. Op de Westzeedijk werd de stoet alsnog gestopt. Daar ging het mis toen B’s zwager werd aangehouden. De Jonge werd zo hard geslagen dat hij viel en korte tijd buiten bewustzijn was. Nog steeds kampt de politieman met lichamelijke en geestelijke klachten en is hij in therapie. De Jonge krijgt een schadevergoeding van ruim 4000 euro.

Verslaafd

Gedragsdeskundigen stelden meerdere stoornissen vast bij B., die daarnaast verslaafd is aan softdrugs. B. is bovendien al eerder na een misdrijf gedwongen een behandeling te ondergaan. Hem werd op 19-jarige leeftijd een gevangenisstraf opgelegd maar die werd omgezet in de PIJ-maatregel (jeugd-tbs).



Hij werd eind maart in vrijheid gesteld. B. meldde zich op de dag van zijn vrijlating bij de instelling die hem moet behandelen. Omdat bleek dat hij drugs had gebruikt en daarmee de regels had overtreden, werd een arrestatiebevel uitgevaardigd. Uiteindelijk kon hij de volgende dag in Vlaardingen in de woning van zijn zwager worden gearresteerd.



Enkele familieleden worden nog door het Openbaar Ministerie vervolgd wegens belemmering van het onderzoek. B. dook namelijk onder en werd niet door zijn familie aangegeven bij de politie.