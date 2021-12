Trucker ramt spoorbrug nadat passant ten onrechte vertelt dat het past: vertraging op spoor

Bas leende als 14-jarige jongen een boek, nu is hij 91 en brengt hij het éindelijk terug

Hij had eigenlijk een boete van duizenden, zo niet tienduizenden euro’s moeten betalen, maar dat bleef Bas Hagoort (91) bespaard. Deze week bracht hij een boek na een uitleenperiode van maar liefst 77 jaar terug bij de bibliotheek in Numansdorp. Daar zijn ze maar wat blij dat het ‘unieke exemplaar’ terug is in de verzameling. ,,Er is nog nooit een boek zo lang bij een lener in huis geweest.’’

