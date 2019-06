Trucker weet dollemansrit te beëindigen, bestuurder onder invloed van crystal meth

Een vrachtwagenchauffeur heeft gisteren een automobilist weten te stoppen die met een levensgevaarlijke snelheid door het centrum van Den Helder reed. Zijn handelen is volgens de politie ‘een pluim waard’. De bestuurder van de gestopte auto was onder invloed van marihuana en het zwaar verslavende crystal meth.

De politie in Den Helder hoorde gisteren aan het eind van de ochtend uit het niets piepende banden rondom het station van Den Helder, zo laten ze op Facebook weten. Al snel werd duidelijk dat het om een auto ging die veel te hard door de buurt reed. Ook kwamen er op dat moment diverse meldingen binnen van buurtbewoners die het rijgedrag van de man als zeer gevaarlijk bestempelden.

De politie is achter de man aangereden, maar deze weigerde om te stoppen. Een toevallig passerende vrachtwagenchauffeur zag het gebeuren en wist zijn wagen zodanig neer te zetten dat de automobilist wel móest stoppen. ,,De man wilde daarna wegrennen, maar kon door middel van pepperspray worden gestopt. Hierna wilde hij met ons vechten maar zonder veel geweld konden wij hem aangehouden”, schrijft de politie. Naast de vrachtwagenchauffeur schoot er nog een andere inwoner van Den Helder te hulp om te assisteren bij de aanhouding.

De automobilist is door de politie gearresteerd en meegenomen naar het bureau. Daar werd een bloedtest afgenomen waaruit bleek dat hij positief testte op het gebruik van THC (de belangrijkste psychoactieve stof in cannabis) en methamfetamine, beter bekend als het zwaar verslavende crystal meth, een drug die laatste tijd steeds vaker gesignaleerd wordt in Nederland.

Het rijbewijs van de man is ingevorderd. ,,Deze had hij overigens nog niet zo lang geleden terug gekregen nadat deze eerder was ingevorderd vanwege het rijden met drugs op”, meldt de politie. Het handelen van de vrachtwagenchauffeur is volgens de agenten een pluim waard. ,,Hij heeft mogelijk erger voorkomen dus dit mag extra belicht worden! Helaas weten wij niet wie het is. Tevens dank aan de burger die ons heeft geholpen bij de aanhouding!”

Crystal meth

De politie stuit in Nederland steeds vaker op crystal methlabs. Mexicaanse drugskartels proberen de levensgevaarlijke drug in West-Europa aan de man te krijgen, waarschuwen politiebronnen.

Methamfetamine of crystal meth is een verwoestende en verslavende drug die tot nu toe nauwelijks gebruikt wordt in Nederland. Wel daalt de prijs, zegt drugsonderzoeker Ton Nabben. ,,Een gram deed 150 euro en het laatste jaar nog maar 80 tot 100 euro. Dat duidt op een grotere beschikbaarheid. We zien het ook in Amsterdam: het aantal dealers dat de drugs aanbiedt, stijgt.”