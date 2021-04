Tulpentoerisme loopt helemaal uit de hand: hekken en politie nodig

Meisje neergesto­ken bij school waar 'dodenlijs­ten’ circuleer­den

15 april In de buurt van een middelbare school in Amsterdam-Zuidoost is vanmiddag een meisje neergestoken. Niet bekend is of het om een leerlinge van de vmbo-school gaat. De steekpartij was op het Dubbelink, bij het Bindelmeer College.