Turkije wil dat Tilburger (71) straf uit 1998 alsnog in Nederland uitzit

Volgens een woordvoerder van het OM is het Turkse verzoek vorig jaar ingediend en is het vanwege de diplomatieke verhoudingen normaal om het in behandeling te nemen. Dat doet de rechter in Breda later deze maand.



In Turkije betekent een celstraf van twaalf jaar dat er effectief vier jaar en bijna tien maanden uitgezeten moeten worden. Een jarenlange celstraf voor de Tilburger in Nederland ligt vanwege het extreem lange tijdsverloop niet voor de hand. ,,De officier zal een eis neerleggen die zeker met het oog op het tijdsverloop redelijk is'', aldus de woordvoerder.