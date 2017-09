Turkse film over couppoging: 'De versie van Erdogan'

Fidan Ekiz schreef gisteren in haar column over de nieuwe Turkse actiefilm Vallei der Wolven - Vaderland. De film vertelt het verhaal van de couppoging die een jaar geleden plaatsvond in Turkije. ,,Er wordt je heel erg de versie van Erdogan opgelegd. Je moet elke kans aanpakken om daarover te kunnen praten.''