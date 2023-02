Turkse Nederlanders zamelen dag en nacht goederen in: ‘Dozen vullen totdat we niet meer kunnen lopen’

Terwijl reddingswerkers in Turkije lange uren maken om mensen uit het puin te redden, doen Turkse vrijwilligers in Nederland hetzelfde. De eerste zendingen hulpgoederen zijn aangekomen in het rampgebied.

Hoe lang ze doorgaan met dozen vullen? ,,Totdat we niet meer kunnen lopen”, zegt Hakan Yilmaz. Puur toevallig nam de ondernemer deze week een nieuwe vrachtloods in bedrijf voor zijn vervoersbedrijf Midlog in Nootdorp, onder de rook van Den Haag. In het gebouw zijn soms wel honderd vrijwilligers actief om binnengekomen hulpgoederen voor aardbevingsslachtoffers verzendklaar te maken.

Midlog is door de Turkse ambassade aangewezen als één van de elf officiële inzamelpunten voor de Turkse gemeenschap in Nederland. Zes vrachtwagens met elk dertig palets van 150 kilo zijn al vanaf Nootdorp naar Schiphol gereden, waar de Turkse luchtvaartmaatschappijen Turkish Airlines of MNG het vervolg voor hun rekening nemen.

Volledig scherm Hakan Yilmaz bij één van de inzamelpunten voor hulp aan Turkije. © GUUS SCHOONEWILLE

Het leeuwendeel van de hulpgoederen is afkomstig uit de Turkse gemeenschap, maar ook anderen dragen hun steentje bij. In de loods bekijken vrouwen wat het hardst nodig is volgens richtlijnen van het consulaat. Dekens en babykleren hebben nu prioriteit.

Dag en nacht door

Al vier dagen wordt er zo dag en nacht doorgewerkt. De vrouwen selecteren en stoppen de spullen in dozen, de mannen sealen de pakken en stapelen die op palets, zegt Yilmaz, die zelf niet meer kan kijken naar de televisiebeelden uit het rampgebied. ,,Alleen als je met z’n allen aanpakt, doe je wat voor die mensen, daarom zijn we 24/7 aan het werk.” Veel vrijwilligers zijn jongeren uit de buurt van Alphen. Bijvoorbeeld Recep, die na zijn kantoorbaan nog eens lange uren draait om alles conform de regels in te pakken.

Volledig scherm Yilmaz met zijn team temidden van de vele hulpgoederen die zijn ingezameld. © GUUS SCHOONEWILLE

Vrijwilligers

Op veel plaatsen in Nederland zijn zo honderden vrijwilligers actief. Bij de Turkse Arbeidersvereniging Nederland (HTIB) in Amsterdam staat de telefoon roodgloeiend. Vrijwilligster Jenetay heeft de afgelopen dagen al talloze hand- en spandiensten verricht. Ze registreert giften, legt contact tussen familieleden in het rampgebied die elkaar kwijt zijn en overlegt met lokale instanties over de meest acute noden en behoeften - er wordt geschreeuwd om generatoren, graafmateriaal, water en medicijnen.

HTIB stuurt eigen mensen naar het rampgebied om op locatie spullen af te leveren die met gelddonaties uit Nederland in Istanbul of Ankara worden gekocht. Dat laatste werkt het beste, want grote organisaties zijn te log, zegt Mustafa Ayranci, voorzitter van HTIB.

Geloot

In 1999 coördineerde Ayranci al eens de hulp na de zware aardbeving nabij İzmit (17.127 doden, 43.953 gewonden). ,,We concentreren onze hulp op de zwaar getroffen stad Hatay. Onze contacten daar vertellen precies wat nodig is. Omdat we niet iedereen kunnen helpen, hebben we geloot en dan gaan we de hulp ter plaatse afleveren.”

Een Rotary Club die hij niet kende en die anoniem wil blijven maakte een behoorlijk bedrag over. De HTIB-voorzitter schreef een warme bedankbrief. ,,Dat hadden we echt niet gedacht, zo’n bijdrage. Het is mooi te zien wat dit losmaakt. Het overgrote deel van de reacties is heel positief.”

Al ruim 9 miljoen binnen bij giro555 In anderhalve dag tijd is in Nederland ruim 9 miljoen euro opgehaald voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Met de opbrengst bieden de hulporganisaties achter Giro555 noodhulp als onderdak, kleding, medische zorg en voedsel aan getroffen mensen in Turkije en Syrië. Michiel Servaes, actievoorzitter van Giro555: ,,In het hele land zijn mensen volop bezig met inzamelacties om Giro555 te steunen. We zien grote betrokkenheid van zoveel Nederlanders, dat is heel bijzonder om te zien.” Woensdag is de landelijke actiedag voor de slachtoffers van de aardbeving, waarbij ook de landelijke en regionale media gezamenlijk aansluiten.

Volledig scherm © GUUS SCHOONEWILLE