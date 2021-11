Dit artikel is onderdeel van een uitvaartspecial die op 2 november bij de krant zit. Alle artikelen vind je hier.

Vóórdat iemand gaat

Het verschil tussen leven en dood voltrekt zich niet in een vingerknip. Al vóór het daadwerkelijk overlijden is soms aan het lichaam te zien dat het gaat sterven, zegt forensisch patholoog Bela Kubat, verbonden aan het Maastricht UMC. ,,De ademhaling en de hartactie worden zwakker een paar uur voor het overlijden. De frequentie wordt trager en de pompfunctie van het hart wordt minder goed.’’

Aan het uiterlijk valt volgens Kubat nog niet veel te zien. ,,Hoogstens dat mensen een beetje blauw worden. Als je minder ademt en het bloed dus minder zuurstofrijk is, kun je daar een wat paars-blauwige huid van krijgen. Net zoals wel eens gebeurt als je koude vingertoppen hebt.’’

Wie is wie? Volledig scherm Bela Kubat © Bob Bronshoff Bela Kubat, bijzonder hoogleraar forensische pathologie bij het Maastricht UMC. Als er een vermoeden is dat iemand op een niet-natuurlijke wijze om het leven is gekomen, moet er vanwege strafrechtelijk onderzoek een zogeheten forensische obductie komen. Daarin wordt er inwendig in het lichaam gekeken naar wat de oorzaak is geweest van de dood; dat doet een forensisch patholoog. Volledig scherm Sieb van Kuijk © Jan de Groen Sieb van Kuijk, forensisch arts bij GGD IJsselland Waar de forensisch patholoog inwendig onderzoek doet naar de dood, kijkt de forensisch arts naar de buitenkant van het lichaam. Hij onderzoekt onder meer uitwendig zichtbaar letsel zoals wurgsporen, steekletsel of verkleuringen. Maar ook onderzoekt hij de omgeving en omstandigheden waarin het lichaam aangetroffen wordt. Alles om er achter te komen wat de aard en oorzaak is geweest van het overlijden en wanneer en waar het heeft plaatsgevonden. Volledig scherm Corette Wierenga © Corette Wierenga Corette Wierenga, universitair hoofddocent neurobiologie bij de Universiteit Utrecht Wierenga kijkt in haar onderzoek vooral naar de verbindingen tussen zenuwcellen in de hersenen. Daarvoor werkt ze vaak met muizen, die in het lab worden doodgemaakt en waarvan ze hun hersenen onder de microscoop kan bekijken. Hersenweefsel kan met de juiste verzorging uren en zelfs dagen tot weken in leven blijven.

De dood zelf

Dood is dood, zou je zeggen – maar zo simpel ligt het toch niet. Zo kun je klinisch of biologisch dood zijn. De klinische definitie houdt in dat de abc-functies, ademhaling, bewustzijn en (bloed)circulatie, afwezig zijn, maar reanimatie nog mogelijk is. Zonder reanimatiemogelijkheid is iemand biologisch dood. Écht dood dus.

Als dat gebeurt, valt acuut onze spierspanning weg, weet Sieb van Kuijk, forensisch arts bij GGD IJsselland. ,,Dat is duidelijk te zien op twee plekken: de nek en de ogen. Normaal houden je nekspieren je hoofd recht, zelfs als je in diepe coma bent, maar na overlijden is je nek helemaal slap – je kunt het hoofd een tikje geven en dan valt het naar de andere kant.’’ In het oog, vervolgt Van Kuijk, houdt normaal een klein spiertje de pupil mooi rond in vorm. ,,Als je bent overleden, kun je op de pupil drukken en ’m vervormen tot een soort boontje. Bij leven is dat niet mogelijk. Dat zijn voor ons belangrijke indicatoren om te controleren of iemand echt dood is.’’

Of doodgaan is als in een vredige slaap zakken of dat het pats-boem zwart wordt, is één groot vraagteken. Voor iedereen natuurlijk, maar ook voor de forensische geneeskunde. ,,Het is wel bekend dat mensen die in coma liggen, soms waarnemingen hebben’’, zegt forensisch patholoog Bela Kubat. ,,Ik heb vroeger gewerkt op de afdeling neurologie. Daar lag een patiënt in coma, waar ze gelukkig ook weer uitkwam. Nadien vertelde ze dat ze mij – in die coma – heeft horen praten en ook wat ik zei. Dat klopte. Sindsdien zeg ik nooit meer dat iets onzin is; want er is veel wat we eigenlijk nog niet weten.’’

Binnen een uur na overlijden

Oké, we weten het zeker: iemand is biologisch dood. Wat gebeurt er dan? ,,Eén van de eerste dingen die je ziet, is dat de huid verbleekt’’, zegt Kubat. ,,Het bloed zakt weg uit de haarvaatjes en dat maakt dat je een bleek en vaal gelaat krijgt. Dat gebeurt al na een minuutje of wat.’’ Dat bloed zakt door de zwaartekracht naar de laaggelegen delen in het lichaam; de rug of de buik. Daar krijg je dan een paarsrode ‘lijkvlek’. Dat effect begint na een half uur ongeveer.

De lijkvlekken kunnen overigens ook andere kleuren hebben. Van Kuijk: ,,Bij een vergiftiging met koolstofmonoxide krijg je knalrode lijkvlekken: kersenrood haast. Heel karakteristiek. En ben je vergiftigd met landbouw- of insectengif, dan worden de lijkvlekken soms bruin of groen.’’

Quote Het is opvallend dat de cellen na overlijden nog uren leven, ook al stopt het hart met kloppen Corette Wierenga, celbioloog

Na 2 tot 8 uur

Ga je wat verder inzoomen, dan is het opvallend dat de cellen van het menselijk lichaam na overlijden nog uren leven – ook al stopt het hart met kloppen. ,,Die cellen zijn niet heel actief natuurlijk, want ze krijgen geen voedingsstoffen meer, maar het duurt wel een paar uur voordat ze echt dood zijn’’, weet bioloog Corette Wierenga van de Universiteit Utrecht, die gespecialiseerd is in hersencellen. ,,We gebruiken voor ons onderzoek de hersens van dode muizen. Dan gebeurt het wel eens dat we onder de microscoop zien dat een groepje hersencellen opeens héél actief is en dan helemaal stil blijft: als een laatste stuiptrekking.’’

Maar dat die actieve cellen bij mensen nog gedachtes zouden kunnen voortbrengen, of gevoelens: dat is niet waarschijnlijk, zegt Wierenga. ,,Voor gedachtes moet je bij bewustzijn zijn en moeten verschillende hersengebieden met elkaar communiceren. Bovendien is voor de aansturing van onze hersenen heel veel energie nodig: wel 20 procent van al onze energie gaat naar onze hersens. De restenergie die na overlijden nog in de hersencellen zit, is bij lange na niet genoeg om zulke complexe acties als ‘gevoelens’ uit te voeren.’’

Volledig scherm © Getty Images

Na 12 uur

Onze cellen leven dus nog een poosje door, maar uiteindelijk begint ook daar het verval. De celwand valt uit elkaar en daarmee krijgen eiwitten de ruimte die ons eigen weefsel gaan verteren. Autolyse heet dat verschijnsel. ,,Auto betekent zelf, lyse is oplossen. Zelfvertering dus’’, zegt Bela Kubat.

Een aan de buitenkant merkbaar effect van de autolyse is dat het lichaam eerst koud wordt – koud alsof je metaal zou aanraken, volgens Kubat – en daarna ook stijf. Forensisch arts Van Kuijk: ,,Normaal gesproken zorgen spiervezels ervoor dat we onze spieren kunnen samentrekken en ontspannen. Maar omdat de vezels uit elkaar vallen door de autolyse, gaat het vastzitten.’’ Die stijfheid is heel sterk, weet Van Kuijk uit ervaring. ,,Als je iemand dood op de wc zou vinden, kun je die persoon in theorie van de pot afhalen en blijft diegene daarna in dezelfde positie zitten. Zo extreem is het.’’ De lijkstijfheid verdwijnt overigens ook weer: na een dag of drie wordt het lijf weer slap.

Na twee tot drie dagen

In de meeste gevallen stopt hier het zichtbare proces voor normale stervelingen. Als iemand sterft, zal het lichaam gekoeld worden en blijft het op die manier goed geconserveerd tot de begrafenis of crematie. Forensisch artsen en pathologen treffen echter vaak lijken aan die niet keurig gekoeld worden. Wat gebeurt er dan met een lichaam? Kubat: ,,Na twee, drie dagen treedt het rottingsproces in. Dat komt vooral omdat onze darmen uit elkaar vallen en de bacteriën in de darmen daarmee vrij spel krijgen door het lichaam. Ze vermenigvuldigen zich snel en vormen gassen, want bacteriën hebben aan dat dode lichaam een fantastische voedingsbodem.’’

Die bacteriën zorgen voor de kenmerkende ‘lijklucht’. Een lucht waar je nooit aan went, zegt Van Kuijk, die toch al 27 jaar forensisch arts is. ,,Je kunt maskers of mondkapjes met filters dragen, maar de lucht gaat er gewoon doorheen. De stank is een soort combinatie van kippenmest en een gierkelder. Heel onaangenaam.’’ Verder zorgen de bacteriegassen ervoor dat het lichaam een groene waas krijgt en opblaast: eerst in het buikgebied en de geslachtsdelen, later door het hele lichaam. Dat is ook de reden waarom mensen die overlijden door verdrinking, uiteindelijk weer boven komen drijven.

Het lichaam wordt niet alleen van binnen opgevreten, ook van buitenaf zet de afbraak in. Van Kuijk: ,,Tenzij het lichaam in een perfect afgesloten huis ligt, zullen er op een gegeven moment vliegen op afkomen die eitjes op het lichaam gaan leggen. De maden die daaruit voortkomen, peuzelen langzaam het hele lichaam op.’’ Maar diervraat hoeft niet altijd van insecten te komen; Van Kuijk heeft gezien hoe ook huisdieren uiteindelijk aan hun baasje begonnen. ,,Ik heb eens een lijkschouw gehad van een man die nog geen dag dood in huis lag, en zijn gezicht was al weggevreten door zijn teckeltjes.’’

Quote Deze processen zijn allemaal onderdeel van the circle of life, dat maakt het een stuk minder erg

Na een paar weken

Het oudste lijk dat Van Kuijk ooit aantrof was twee jaar oud, gevonden in een weiland. ,,Die meneer was helemaal geskeletteerd: alleen de botten waren nog over. Aan de hand van wat kledingresten en sieraden hebben we hem toch kunnen identificeren.’’

Bela Kubat hielp in 2003 mee met de identificatie van de tsunamislachtoffers in Thailand. Soms waren de lijken al enkele maanden oud. ,,In een incidenteel geval konden we zelfs het geslacht van het slachtoffer niet eens meer bepalen: zover was de afbraak van de inwendige en uitwendige organen al gevorderd.’’

Dit alles klinkt toch niet als een erg smakelijk werkje. ,,Er zijn inderdaad momenten dat ons werk niet erg aangenaam is’’, beaamt Kubat. ,,Maar als je je realiseert dat deze processen allemaal onderdeel zijn van the circle of life, dat de natuur er alles aan doet om het lichaam weer op te nemen – dan vind ik het toch al een stuk minder erg.’’

21 gram

En wat, tot slot, denkt Kubat over die bekende 21 gram wegende ziel die zou vervliegen nadat iemand is overleden? ,,Ó ja, dat verhaal’’, zegt ze lachend. ,,Ik kan wel tig biologische verklaringen bedenken voor hoe je 21 gram kunt verliezen; dat is natuurlijk maar een kleine fractie op het gewicht van een volwassen lichaam. Maar wat wel interessant is, is de natuurkundige wet die zegt dat er in de natuur geen energie verloren gaat. Een mens, met al zijn gedachten en herinneringen, is energie – waar gaat dat naartoe als je overlijdt? Ik weet het niet. Daar kan ik ’s avonds thuis nog wel eens over mijmeren.’’

Your browser does not support the video tag. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.