Tussenstand Staatsbosbeheer: 3.000 grazers dood in Oostvaardersplassen

Tussenstand

Het aantal van bijna 3.000 dieren is voor Staatsbosbeheer nog een tussenstand, omdat de organisatie een 'wintertelling' volgt, van december tot en met april. De verwachting is dat het totaal aantal in april nog verder oploopt. Wel is nu al duidelijk dat het aantal dode grazers nu al fors hoger is dan in de vorige winter. Toen stierven tussen december en mei 'slechts' 813 dieren.



De oorzaak daarvan is dat de vorige twee winters zacht waren en de afgelopen winter strenger, met veel regen in december en nog een vorstperiode in maart. ,,Ook was de populatie in het gebied groot als gevolg van de afgelopen zachtere winters'', aldus een woordvoerder. In het najaar werden er bij een telling circa 5.230 grote grazers in het gebied waargenomen.



Een terugval van de populatie met ruim de helft is niet ongebruikelijk, aldus de woordvoerder. ,,Dat schommelt natuurlijk afhankelijk van de omstandigheden. Het is niet ongebruikelijk dat bijvoorbeeld 50 procent van de ijsvogels een winter niet overleeft, omdat het beestje ondanks zijn naam slecht tegen kou kan. Gemiddeld genomen is in de natuur een sterftecijfers van 20 tot 30 procent in de winter normaal.