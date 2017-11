Twaalf broers in één voetbalteam

Harm & Steven Jaspers

Harm (21): ,Ik volg de opleiding tot facilitair leidinggevende aan het ROC in Almelo.'' Steven (19): ,,Ik zit ook op het ROC in Almelo, maar doe daar de opleiding sociaal werk.'' Harm: ,,Steven was vijf jaar gestopt en in dit seizoen weer begonnen. Je merkt dat hij nog wat in te halen heeft, maar dat komt wel goed.'' Steven: ,,Harm is een echte stofzuiger, al is hij soms nog wat te druk aan de bal.'' Harm: ,,Ruzie hebben we weinig. Er is sowieso weinig ruzie onder elkaar. We spelen nu voor het eerst in deze samenstelling en vindt het team een stuk leuker dan vorig jaar.'' Steven: ,,Harm en ik spelen vaak samen op het middenveld. Soms is er even wat chagrijn bij balverlies, maar dat duurt altijd maar kort.''