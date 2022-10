Twaalf jaar celstraf en tbs na doodrijden motoragent Arno de Korte

met video Tien aanhoudin­gen bij oprollen enorm drugslab in Nijkerk: ‘We zijn hier nog dagen bezig, dit is gigantisch’

Zwaarbewapende agenten voor én op het erf en een politiehelikopter boven de Prinsenweg in Nijkerk. Het zijn deze dinsdagochtend de stille getuigen van een enorme operatie, die maandag begon. In het buitengebied viel de politie een werkend drugslab binnen en wist in totaal tien personen aan te houden. ,,Dit onderzoek gaat nog dagen duren, het is gigantisch.”

11 oktober