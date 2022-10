Twaalf jaar celstraf en tbs voor opzettelijk doodrijden motoragent Arno de Korte

Justice4Arno staat achterop de hesjes van de vele motorvrienden van Arno, die voor de uitspraak samen naar de Rotterdamse rechtbank zijn gekomen om de familie op deze moeilijke dag te steunen. De nabestaanden noemden de vrachtwagenchauffeur ‘moordenaar’ in haar verklaringen in de rechtbank. Het OM achtte moord echter niet bewezen.

‘Zijn vrachtwagen was het wapen’

Maar de vrachtwagenchauffeur zou wel met opzet Arno van achteren hebben geraakt in het Rotterdamse Waalhavengebied. ,, Zijn vrachtwagen was het wapen ’’, stelde het OM. ,,Alles wijst erop dat de verdachte nooit heeft willen remmen, nooit heeft willen stoppen, nooit heeft willen uitwijken, maar opzettelijk zonder snelheid te verminderen hem frontaal heeft aangereden’’, zei de officier van justitie. ,,Het was een bewuste keuze.’’

Het zijn woorden die ook de rechter in de mond neemt, bij de uitspraak waarbij verdachte M. afwezig is. De rechter spreekt over een ‘welbewuste keuze’ om de motoragent ‘opzettelijk’ aan te rijden. M. reed twintig seconde achter de motoragent na een eerste volgteken. ,,De agent had zijn opvallende politie-uniform aan.’’ Volgens de rechter heeft hij de agent moeten zien. ,,Zeker omdat hij altijd zeer gespitst was op de aanwezigheid van politie.’’