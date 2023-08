Twee Belgisch-Marokkaanse gezinnen met hun acht kinderen na vakantie betrapt met 200 kilo drugs in de auto

Op de grens tussen Marokko en Spanje zijn twee Belgische gezinnen, met in hun auto telkens vier kinderen tussen 1 en 15 jaar, betrapt op het smokkelen van hasj. In hun wagens zat in totaal 200 kilo drugs. De twee ouderparen zijn gearresteerd. De acht kinderen, vier broers en vier zussen, zijn ter plaatse opgevangen door de autoriteiten.

Verschillende Spaanse media berichten over de opmerkelijke drugsvangst. Die vond afgelopen zondag plaats in Ceuta. Dat is een Spaanse enclave op het Marokkaanse vasteland, van waaruit veerboten vertrekken die de Straat van Gibraltar oversteken naar Algeciras in Spanje. Heel wat Marokkaanse gezinnen die op vakantie zijn geweest naar het thuisland keren dezer dagen weer terug.

Grenswachters van de Spaanse Guardia Civil pikten er zondag omstreeks 15.30 uur, in de rij voor de overtocht, een Citroën Picasso met Belgische nummerplaat uit voor een controle. Aan boord zaten een 39-jarige Marokkaan met werkvergunning in België, zijn 29-jarige partner met de Belgische nationaliteit en vier minderjarige kinderen.

Onder zetels van kinderen

Omdat de drugshond bij de controle een signaal gaf, gingen de agenten over tot een uitgebreide doorzoeking van de wagen. Daarbij ontdekten ze verschillende verborgen ruimtes, die volgepropt waren met hasj. In totaal ging het om zowat 115 kilo. De drugs waren verstopt in speciaal daartoe gecreëerde ruimtes onder de vloerbedekking, en zelfs onder de autostoelen waarop de jonge kinderen zaten.

Volledig scherm Zelfs onder de achterbank, waarop de kinderen zaten, waren kilo's drugs verstopt. © Guardia Civil

Amper een uur later hadden de grenswachters opnieuw prijs. Opnieuw ging het om een wagen met Belgische nummerplaat, een Peugeot 5008. In deze wagen zaten een 48-jarige man en zijn 41-jarige partner, beiden Marokkanen met werkvergunning in België. Achterin de wagen zaten hun vier kinderen.

De politie hoefde niet veel moeite meer te doen, omdat de drugs op precies dezelfde manier verborgen waren: in verborgen ruimtes onder de vloerbedekking en autostoelen. Bij dit gezin ging het om 87 kilo hasj.

Kinderen tussen 1 en 15 jaar

Beide gezinnen waren wellicht na een vakantie op terugweg van Marokko naar ons land. De ouderparen zijn aangehouden en opgesloten in de gevangenis in Ceuta, waar ze binnenkort voor de onderzoeksrechter zullen verschijnen. De acht kinderen, allemaal tussen 1 en 15 jaar oud, worden opgevangen door de dienst kinderbescherming.

Volledig scherm De vangst van een uurtje grenscontrole bij de overtocht van Marokko naar het Europese vasteland. © Guardia Civil / Guardia Civil

