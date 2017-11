Twee dode mannen in achtertuin naast actief drugslab

VIDEOBij een woning in Kaatsheuvel zijn twee doden en twee gewonden gevallen, vermoedelijk door giftige chemicaliën uit een drugslab in de schuur achter het huis. De politie moest de omgeving meteen afzetten omdat er zorgen waren over explosiegevaar. De veiligheidsregio spreekt van een drugslaboratorium voor de productie van amfetamine. Zes woningen zijn uit voorzorg ontruimd.

In de woning, een hoekhuis aan het Prins Mauritsplein, wonen volgens buurtbewoners een vader en zijn meerderjarige zoon. Of zij gewond zijn of overleden zijn, kon een woordvoerder niet zeggen. Elders in de wijk doorzoekt de politie een woning.



De politie kreeg aan het eind van de middag een melding dat in de tuin twee mensen onwel waren geraakt. Reanimatiepogingen waren tevergeefs. Vermoedelijk is een chemische vloeistof gelekt uit vaten in de garage. Op een grasveld tegenover het huis kwamen in de loop van de avond veel buurtbewoners en andere geïnteresseerden samen.

Traumahelikopter, ambulances, brandweer en politie rukten uit nadat de twee slachtoffers in de tuin waren gevonden. Ze werden nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. De twee zijn vermoedelijk overleden na het inademen van chemische stoffen. Twee andere personen raakten lichtgewond en moesten naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of ze betrokken waren bij het drugslab, de twee zijn niet aangehouden. Mogelijk is een chemische vloeistof uit vaten gelekt.



Drugsspecialisten van de politie kwamen ter plaatse voor het bieden van ondersteuning bij het onderzoek naar het amfetaminelab. De Veiligheidsregio Midden en West-Brabant drukte omwonenden op het hart om de hulpdiensten de ruimte te geven. ,,Er zijn veel hulpdiensten aanwezig, geef ze de ruimte."

Volledig scherm Hulpverleningsdiensten op de plek waar de twee mannen zijn omgekomen. © EPA

Drugslab

De twee dodelijke slachtoffers zouden zijn gevonden in de tuin van een woning die te koop staat aan het Prins Mauritsplein. De omgeving van het huis is door de politie afgezet als 'plaats delict'. De brandweer verricht metingen bij de woning. Vermoedelijk zijn de twee slachtoffers omgekomen door een ongeval in het drugslab.

Buren zeggen tegen Omroep Brabant dat er in het huis twee mannen woonden: een oudere en een jongere man. Ook zou er nog een jonge vrouw, mogelijk de dochter van een van de mannen, in het huis hebben gewoond. Zij zou zijn verhuisd.

Ook de Landelijke Faciliteit Ontmanteling is in Kaatsheuvel. Dat is de afdeling van de politie die gespecialiseerd is in het veilig ontmantelen van drugslaboratoria.

Geschokte burgemeester

Burgemeester Wim Luijendijk van de gemeente Loon op Zand is geschokt door de vondst van twee doden en een drugslab in een woning in Kaatsheuvel. ,,Het is te gruwelijk voor woorden en zeer alarmerend dat er in een gewone woonwijk een drugslab wordt aangetroffen", aldus de burgemeester in een eerste reactie.

Luijendijk ontving vrijdagmiddag de bewoners van de zes woningen die tijdelijk ontruimd zijn. Zij werden opgevangen in het Klavier. De burgemeester weet nog niet wanneer de mensen weer naar huis mogen. ,,Ik ben zojuist ter plaatse wezen kijken, maar de betreffende woning is nog niet vrijgegeven, maar de opvang is goed geregeld."

De verwachting is dat bewoners van de ontruimde huizen rond 22.30 uur weer naar huis kunnen.

Volledig scherm Consternatie in de buurt. © Thijs Dingemans