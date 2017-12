Twee doden en enkele gewonden bij steekincidenten Maastricht

Het eerste incident gebeurde rond 21.00 uur in Botsaartstraat in de wijk Buitenwijk West. Daarbij viel een dodelijke slachtoffer. Het is nog onbekend wat de toedracht is. De politie verricht onderzoek.



Er was een tweede incident in de Joseph Postmesstraat, enkele honderden meters verderop. Daarbij werden enkele gewonden aangetroffen. Beide incidenten zouden volgens lokale media met elkaar te maken hebben. Het is nog niet duidelijk waar het tweede dodelijke slachtoffer te betreuren viel.



Volgens De Limburger zijn beide plekken afgezet met linten en mag niemand erdoor. Buurtbewoners van de Joseph Postmesstraat zeggen tegen het dagblad dat ze werden opgeschrikt door hard en veel geschreeuw. ,,Het ging door merg en been.''



Een arrestatieteam kwam rond 23.00 uur ter plaatse in de Botsaartstraat, maar pakte vooralsnog niemand op. Ook cirkelt er een politiehelikopter boven de stad.