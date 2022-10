Twee doden na frontale botsing tussen auto en twee bestelbussen bij Biddinghuizen

Egbert (50) verloor binnen anderhalve maand z’n vrouw Astrid: ‘Was er in niets op voorbereid dat m’n maatje wegviel’

Ze waren onafscheidelijk: Egbert en Astrid. Zijn leven was haar leven, haar droom was zijn droom. Een geplande toekomst in Ierland was de overtreffende trap van hun levensgeluk. Het werd de polder van Strijen - ‘ook niks mis mee!’ - waar ze aan een oer-Hollandse slingerdijk Koffiepunt 40 overnamen. Maar toen overleed Astrid (48) plots en ‘moest’ Egbert alleen door.

17 oktober