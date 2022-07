Twee gewonden bij schietpartij Groningen, dader voortvluchtig

3-MMC en snus Steeds meer vergifti­gin­gen door nicotine­zak­jes: ‘Gehoord over kinderen van tien jaar’

Het aantal gebruikers dat vorig jaar met een vergiftiging door de designerdrugs 3-MMC en benzodiazepine in het ziekenhuis belandde, is vorig jaar meer dan verdubbeld. Onder kinderen zijn nicotinezakjes aan een opmars bezig. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het UMC Utrecht. ,,Het is een zeer zorgelijke ontwikkeling.”

8 juli