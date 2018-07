Twee gewonden door steekpartij Landgraaf

Limburger weer opgepakt voor moord op Venlose

19:10 Een 57-jarige man uit het Limburgse Helden is opnieuw aangehouden voor de moord op de destijds 39-jarige Tanja Gurskaja uit Venlo in 2012. Hij zat jaren geleden ook al vast omdat hij ervan werd verdacht dat hij opdracht had gegeven voor de moord, maar kwam vrij doordat het Openbaar Ministerie in het onderzoek de fout in was gegaan.