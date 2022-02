Twee jaar corona in Nederland: hoeveel weet jij nog?

De politieon­der­han­de­laar: ‘Ik mag veroorde­len wat een gijzelne­mer doet, maar over de mens vind ik niks’

Hoe zorgt de politie dat een gijzelingssituatie, zoals gisteravond op het Leidseplein, goed afloopt? Volgens voormalig politieonderhandelaar Heidi Nieboer (53), in 2002 betrokken bij de gijzeling in de Rembrandttoren, is onderhandelen altijd een kwestie van leven of dood.

23 februari