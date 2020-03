Twee kinderen in Nederland besmet met coronavirus: 'Niet meer naar school geweest’

Na terugkomst in Nederland is het kind uit Alphen niet meer naar school geweest en is het in thuisisolatie geplaatst. Mensen met wie het kind in contact is geweest zijn in kaart gebracht. Zij krijgen van de GGD instructies.



Het jongste kind uit het gezin van de Amsterdamse vrouw waarbij afgelopen week het coronavirus werd geconstateerd en dat nu ook besmet blijkt, was niet met de ouders mee naar Lombardije. Dat betekent dat het kind in Nederland het virus heeft opgepikt en de moeder (of haar partner) besmettelijk is geweest vóór ze in quarantaine ging. Het goede nieuws is dat het kind meteen bij de allereerste klachten is getest en in isolatie is gegaan.