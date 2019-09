Twee kinderen omgekomen bij woningbrand Strijbeek, vader en oma gewond na reddingspoging

Restaurant De Rietstulp in Oene volledig verwoest door grote brand

7:17 Restaurant De Rietstulp aan de Eperweg in Oene is afgelopen nacht volledig verloren gegaan na een grote brand. Op het moment van de brand waren er geen mensen in het pand aanwezig, waardoor er niemand gewond is geraakt. Dat meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.