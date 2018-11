Twee mannen gewond bij schietpartij in Breda, buurtbewoner hoort slachtoffer om hulp roepen

VIDEO + updateIn Breda is zaterdagavond een schietpartij geweest. Daarbij zijn twee mannen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie is met man en macht op zoek naar de dader(s). Daarbij worden onder meer speurhonden ingezet.

Bij de politie kwam rond halfacht een melding binnen van de schietpartij. Daarna kwamen de hulpverleners met spoed ter plekke. Ook veel buurtbewoners kwamen al vrij snel poolshoogte nemen. Een van de buurbewoners heeft een van de slachtoffers ‘Aah, help!’ horen schreeuwen. Hij is midden twintig en woonde net in de wijk. Over het andere slachtoffer is nog niks bekend.

De omgeving van de schietpartij is met linten afgezet. Getuigen van de schietpartij worden door de politie verhoord. De forensische recherche is in de straat bezig met onderzoek. Dat gaat vermoedelijk nog een paar uur duren, verwacht politiewoordvoerder Alwin Don. Of er al zicht is op een verdachte, kon hij nog niet zeggen.

Eerst meldde de politie dat er één iemand gewond was geraakt, maar later op de avond meldde zich een tweede slachtoffer van de schietpartij. Over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers worden ‘vanwege de privacy’ geen mededelingen gedaan.

Volledig scherm Schietpartij in Breda © Tom van der Put MaRicMedia

Volledig scherm Politie doet onderzoek in de buurt. © Maric Media / Tom van der Put